Tijuana logró un valiosísimo triunfo 2-0 sobre el León en la jornada 6 del Torneo Clausura 2021 en el Caliente.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Tijuana ya que apenas a los 5 minutos Fidel Martínez sacó disparo que Poncho Blanco salvó, pero el balón le volvió a quedar a Fidel que mandó un centro que Mauro Manotas no perdonó de cabeza para el 1-0, 3 minutos después David Barbona estuvo cerca del segundo, poco a poco el León adelantaba lineas, Joel Campbell al 41 estuvo cerca del empate, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el León dominaba buscando el empate, sin embargo no estaban claros, las cosas se complicaron todavía más para Tijuana al 82 cuando Miguel Sansores se fue expulsado, al 87 Emmanuel Gigliotti reventaba el poste, 3 minutos después otra vez el Puma se quedaba cerca ante un gran lace de Jonathan Orozco, finalmente el empate no llegaba y en un contragolpe al 90+5 Fabián Castillo puso el 2-0 final.

Con esta victoria Tijuana se colocó como líder con 12 puntos, mientras que León se hundió con 4 unidades en la quinceava posición. En actividad de la jornada 7 de la Liga MX, los Esmeraldas visitarán a Pumas el domingo de la próxima semana, mismo día en que los Xolos visitarán a Tigres. Tijuana 2-0 León.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tijuana vs León 2-0 Jornada 6 Torneo Clausura 2021