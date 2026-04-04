Written by: abril 4, 2026 Liga MX Clausura 2026

León vs Atlas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Liga MX Clausura 2026

León vs Atlas

¡La Fiera quiere despertar en casa! Este sábado, el León recibe al Atlas en un duelo que sacará chispas en la Jornada 13 y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Esmeraldas quieren confirmar su resurrección y meterse a la lucha por la liguilla, pero los Zorros necesitan sumar para consolidarse entre los ocho primeros.

Tras el parón por la Fecha FIFA, los esmeraldas llegan con el ánimo a tope después de vencer a San Luis como visitantes. El equipo de Guanajuato sabe que no hay margen de error: están en el lugar 12 y necesitan los tres puntos para asaltar los puestos de clasificación.

Sin embargo, enfrente están unos ‘Zorros‘ heridos. El Atlas se mantiene en el sexto lugar, pero cuidado, que arrastran una racha de tres partidos sin conocer la victoria. Vienen de un empate sin goles ante Querétaro y una derrota en el Clásico amistoso ante Chivas, por lo que la presión por ganar ya se siente en la Madriguera.

¿Podrá el León hacer valer su localía y meterse a la pelea por la Liguilla, o el Atlas recuperará la memoria ganadora en el Bajío?

Nuestro pronóstico: León llega con mejor inercia anímica. Gana La Fiera 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

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