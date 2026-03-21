Atlético San Luis vs León EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Duelo de desesperados en San Luis! Este sábado, el Atlético San Luis recibe a un León con ambos viviendo una pesadilla, aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los potosinos llegan con la misión de hacer valer su casa tras el empate ante Pachuca, sabiendo que tres puntos hoy los mantienen con vida en la lucha por la Liguilla, sin embargo los Esmeraldas necesitan reaccionar cuanto antes.

El Atlético San Luis está viviendo una temporada para el olvido con apenas 3 victorias en 11 partidos, por lo que de no ganar este sábado se podrían ir despidiendo de la liguilla.

Del otro lado, laa situación del León es crítica. Ni la salida de Nacho Ambriz pudo frenar la caída libre de un equipo que viene de ser humillado 5-0 por las Chivas a mitad de semana. Con solo 10 puntos en el torneo y una defensa que parece de papel, los ‘Panzas Verdes‘ visitan una aduana donde San Luis suele ser un rival muy incómodo.

¿Podrá el San Luis aprovechar el momento de crisis del León o la Fiera despertará en el Alfonso Lastras?

Nuestro pronóstico: San Luis dominará a un rival anímicamente destrozado. Gana el Atleti 2-0. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 21, 2026