El América logró una nueva victoria milagrosa al doblegar 2-1 a un aguerrido Querétaro por la jornada 6 del Torneo Clausura 2021 en el Azteca.

El partido arrancó con un Querétaro motivado que iba al frente y tuvo la primera clara al 6 con Chico Da Costa que parecía poner el 0-1, pero Aguilera salvó de la linea, las cosas se complicaron para los Gallos Blancos cuando al 10 José Doldán se fue expulsado por falta sobre Henry Martín, tras eso el América pasó a dominar, al 23 Henry sacó disparo peligroso que Alcalá salvó, 3 minutos después Santiago Naveda se encontró una pelota en los linderos del área sacando disparo raso que terminó en el fondo para el 1-0, las Águilas parecía que se iban al descanso con ventaja, pero al 45+1 Ángel Sepúlveda apareció de cabeza para el 1-1.

Para el segundo tiempo el América dominaba pero no era nada claro, prácticamente no podía generar nada al ataque, Roger Martínez, que inició como titular, no se veía bien en la cancha ante un Querétaro muy bien parado atrás, las Águilas se volcaron en los últimos minutos, pero el gol del triunfo no llegaba, hasta que al 84 apareció Federico Viñas de cabeza, Alcalá salvó, Viñas rosó la pelota para que Henry Martín apareciera poniendo el 2-1 final.

Con esta victoria el América arribó a 13 puntos colocándose como líder general, mientras que Querétaro se estancó en 9 unidades en la séptima posición. En actividad de la jornada 7 de la Liga MX, las Águilas visitarán al Atlas el próximo sábado, un día después los Gallos Blancos recibirán a Puebla. América 2-1 Querétaro.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Querétaro 2-1 Jornada 6 Torneo Clausura 2021