Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Atlas tomó un respiro logrando una valiosísima victoria 1-0 sobre el Pachuca que se hundió en la jornada 6 del Torneo Clausura 2021 en el Hidalgo.

El partido arrancó con dominio del Atlas que buscaba tomar las riendas, aunque el duelo se mantenía impreciso, Pachuca buscaba reaccionar, pero no había claridad hasta que al 28 Malcorra sacó disparo que impactó en la mano de Óscar Murillo para un penal que el Víctor Malcorra mandó al fondo para el 0-1, tras eso los Tuzos se fueron al ataque, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Pachuca adelantaba lineas pero les costaba generar, mientras Atlas buscaba en algún ataque liquidar, estuvieron cerca al 70 con cabezazo de Martín Nervo, pero 3 minutos después los Tuzos se quedaron realmente cerca del empate con remate de Ismael Sosa que Jesús Angulo salvó de manera increíble en la linea, a pesar de los intentos el empate no llegó.

Con esta victoria Atlas arribó a 5 puntos colocándose en la quinceava posición, mientras que Pachuca se hundió con 2 unidades en el último puesto. En actividad de la jornada 7 de la Liga MX, los Zorros recibirán al América el sábado, dos días después los Tuzos recibirán a las Chivas. Pachuca 0-1 Atlas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Pachuca vs Atlas 0-1 Jornada 6 Torneo Clausura 2021