Estrella Roja vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Se abren las emociones de la ronda de 16avos de Final de la Europa League 2020-2021 este jueves 18 de febrero con un gran duelo donde la Estrella Roja de Belgrado buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja ante un Milán que llega dolido, pero listo para imponer su jerarquía en su visita al Rajko Mitić.

Hora y Canal Estrella Roja vs Milán

Sede: Estadio Rajko Mitić, Belgrado, Serbia

Hora: 6:55 pm de Serbia e Italia. 11:55 am de México y Centroamérica. 12:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Galavision en Estados Unidos.

Estrella Roja vs Milán en VIVO

El cuadro de la Estrella Roja está cumpliendo con una gran campaña en la Liga Serbia donde marcha como líder con impresionante paso de 19 victorias y 2 empates en 21 fechas. El pasado sábado visitaron al Radnicki logrando vencerlos con solitaria anotación de Mirko Ivanic.

Crvena Zvezda tuvo una buena participación en la fase de grupos de la Liga Europea donde terminaron segundos de su sector por debajo del Hoffenhheim de Alemania.

Por su parte, el Milán está teniendo una gran campaña en la Serie A donde luchan por el título, sin embargo llegan dolidos, dado que el pasado sábado visitaron al Spezia siendo superados 2-0, por lo que tienen mucho que mejorar.

I Rossoneri cumplió en la fase de grupos de esta Europa League donde concluyó como líder de su sector con 4 victorias, un empate y una derrota, quedando por arriba del Lille, Sparta Praga y Celtic.

Tanto la Estrella Roja como el Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de tomar ventaja en esta serie, no hay margen de error sobretodo del lado de los Serbios que en casa es vital ganar, sin embargo Il Diavolo es favorito por su mayor jerarquía y calidad. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Estrella Roja vs Milán.

Estrella Roja vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Europa League 2020-21