El Borussia Dortmund dio un golpe de autoridad logrando vencer 3-2 al Sevilla en la ida de los Octavos de Final de la Champions League 2020-2021 en el Sánchez-Pizjuán.

El partido arrancó de gran manera para el Sevilla ya que apenas a los 7 minutos Suso sacó disparo que Hummels desvió para que el Sevilla tomará la ventaja, pero el Borussia Dortmund no tardó en responder cuando al 19 Haaland apareció tocando a Mahmoud Dahoud que sacó bombazo para el 1-1, 8 minutos más tarde Sancho sirvió a Erling Haaland que ponía en ventaja al Dortmund, el mismo Haaland estuvo cerca del tercero al 33, cuando parecía que no había más, al 43 apareció Reus para servir a Haaland que firmaba el 1-3 al medio tiempo. Para el segundo tiempo el Sevilla buscaba responder, al 64 Sergio Escudero sacó remate flojo que casi se cuela a las redes, al 71 Emre Can sacó bombazo que Bono detuvo, al 73 Oscar sacó remate que reventó el poste, finalmente al 84 Luuk de Jong mantuvo la velita encendida con el 2-3 final.

Así, el Borussia Dortmund dio un gran paso rumbo a los cuartos de final de la Champions League, pero no deberá caer en excesos de confianza el próximo 9 de marzo cuando reciban a un Sevilla que irá a Alemania a “matar o morir” por la remontada. Sevilla 2-3 Borussia Dortmund.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Sevilla vs Borussia Dortmund 2-3 Octavos de Final Champions League 2020-21