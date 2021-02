Atlético de Madrid vs Levante EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Liga Española 2020-21

Se abren las emociones de este sábado 20 de febrero siguiendo con la jornada 24 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Atlético de Madrid busque volver a la senda del triunfo aprovechando su condición de local al recibir a un Levante que intentará volver a aplicar la dosis ahora en su visita al Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Levante

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: beIN LaLiga en España. beIN Sports en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Atlético de Madrid vs Levante en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha cumplido con una gran campaña siendo el protagonista y favorito al título, sin embargo saben que en casa no pueden aflojar si no quieren recortar su ventaja en la punta. Después de 22 duelos suman 17 victorias, 4 empates y únicamente han sido vencidos en una ocasión.

Por su parte, el Levante ha tenido un torneo irregular peleando en media tabla intentando competir por competencias europeas. Ellos han sumado 6 triunfos, 10 empates y han perdido en 7 choques tras 23 jornadas previas.

Estos dos equipos se enfrentaron apenas el pasado miércoles en duelo que tenían pendiente de la primera vuelta en el Ciutat de Valencia. En aquel choque Enis Bardhi puso al frente a los Granotes a los 17 minutos, sin embargo al 37 Marcos Llorente apareció para salvar el empate de los Colchoneros que tampoco fue un buen resultado.

Tanto el Atlético de Madrid como el Levante saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos, aunque los Colchoneros, donde Héctor Herrera podría volver, son claros favoritos al ubicarse como líderes con 55 puntos, mientras que los Granotes marchan onceavos con 28 unidades e intentarán salir, al menos, con el empate en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Levante.

