El León tomó un respiro logrando una valiosa victoria 1-0 sobre los Pumas que se hundieron en la jornada 7 del Torneo Clausura 2021.

El partido arrancó con dominio del León que era el que intentaba tomar las riendas, pero no podía ser claro, fue hasta el 22 cuando Ángel Mena se perdió una clarísima frente el arco, los Esmeraldas tenían la pelota pero les fallaba el último y penúltimo toque, en la recta final Pumas mejoró, al 41 Gabriel Torres de “palomita” estuvo cerca de ponerlos al frente, Carlos Gutíerrez al 45 también se quedaba cerca, pero al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo otra vez el León salió dominando, al 65 Jairo Moreno sacó disparo que Talavera salvó, finalmente al 68 Jean Meneses sirvió a Ángel Mena que no perdonó frente el arco para poner el 0-1, eso obligó a los Pumas a irse con todo al ataque, al 72 Juan Pablo Vigón sacó remate que reventó el poste, la UNAM apretó, pero el empate ya no llegó.

Con esta victoria el León arribó a 7 puntos escalando al doceavo puesto con un duelo pendiente, mientras que Pumas se estancó en 5 unidades en el puesto 16. En actividad de la jornada 8 de la Liga MX, los Esmeraldas recibirán a Cruz Azul el sábado, un día después la UNAM visitará a las Chivas. Pumas 0-1 León.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Pumas vs León 0-1 Jornada 7 Torneo Clausura 2021