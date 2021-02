Barcelona vs Elche EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Partido pendiente Liga Española 2020-21

Tweet on Twitter

Buen partido tendremos este miércoles 24 de febrero con duelo pendiente de la jornada 1 en la Liga Española 2020-2021, cuando el Barcelona busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo, no hay margen de error al recibir a Elche que intentará dar la campanada en el Camp Nou.

Como llegan los equipos

El cuadro del Barcelona está teniendo una campaña complicada que los ha rezagado en la pelea por el título, por lo que saben que no hay margen de error y menos jugando en casa. Después de 23 duelos suman 14 victorias, 5 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

Los Blaugranas vienen de un amargo empate en la jornada del pasado domingo cuando recibieron al Cádiz en un duelo que parecían ganar con gol de penal de Leo Messi, sin embargo un penal en contra a un minuto del final selló el 1-1 definitivo.

Por su parte, Elche está teniendo un torneo complicado luchando por salir de la zona de descenso, por lo que cada duelo es vital para sus aspiraciones. Ellos únicamente han disputado 22 juegos cosechando 4 triunfos, 9 empates y 9 descalabros.

Los Ilicitanos llegan motivados dado que el pasado sábado recibieron al Eibar logrando una valiosísima victoria 1-0 con solitaria anotación de Dani Calvo.

Tanto el Barcelona como Elche saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen claros sus objetivos y necesitan apretar cuando nos acercamos al último tercio de la campaña; en la tabla general encontramos a los Blaugranas en la tercera posición con 47 puntos, mientras que los Ilicitanos militan en el puesto 18 con 21 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez apenas el pasado 24 de enero en el Martínez Valero. En aquel choque los Blaugranas no se vieron del todo bien, pero con anotaciones de Frenkie de Jong y Riqui Puig lograron quedarse con el triunfo 0-2.

Hora y Canal Barcelona vs Elche

El juego entre Barcelona vs Elche se estará disputando en punto de las 7:00 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 10:00 am del Pacífico y a la 1:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:00 pm

Bolivia y Venezuela: 1:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:00 pm

La transmisión del partido Elche vs Barcelona en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de beIN LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Barcelona vs Elche en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a ganar, aunque la realidad es que los Blaugranas son amplios favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, pero llegan dolidos, mientras que los Ilicitanos están motivados e intentarán salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Elche.

Barcelona vs Elche EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Partido pendiente Liga Española 2020-21