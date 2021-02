Chelsea vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Premier League 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 28 de febrero siguiendo con la jornada 26 de la Premier League 2020-2021, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en carrera por un boleto a la Champions, pero tendrán que recibir a un Manchester United que no tiene margen de error en su visita a Stamford Bridge.

Como llegan los equipos

El cuadro del Chelsea ha tenido una campaña irregular para sus aspiraciones y necesita apretar el paso si no quiere quedarse fuera de la zona de Champions League. Después de 25 fechas suman 12 victorias, 7 empates y han sido vencidos en 6 ocasiones. En la jornada pasada igualaron 1-1 en su visitando al Southampton.

Los Blues tuvieron actividad a media semana en la ida de los octavos de final de la Champions League donde visitaron al Atlético de Madrid logrando doblegarlos con solitaria anotación de Olivier Giroud con chilena espectacular.

Por su parte, el Manchester United ha quedado prácticamente como el único que puede competirle al City por el título, aunque se ha rezagado. En la jornada pasada vencieron 3-1 al Newcastle para colocarse con 14 victorias, 7 empates y 4 partidos perdidos.

Los Red Devils también tuvieron actividad a media semana en la vuelta de los 16avos de Final de la Europa League donde recibieron a la Real Sociedad igualando 0-0 en una serie que habían liquidado desde la ida ganando 0-4 en España.

Tanto el Chelsea como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos, no hay margen de error; en la tabla general encontramos a los Blues en la quinta posición con 43 puntos, mientras que los Red Devils son sublíderes con 49 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 24 de octubre en la primera vuelta del campeonato en Old Trafford. En aquel choque los Red Devils dominaron, pero fueron incapaces de anotar para un 0-0 final.

Hora y Canal Chelsea vs Manchester United

El juego entre Chelsea vs Manchester United se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y a las 11:30 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Manchester United vs Chelsea en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Chelsea vs Manchester United en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a ganar y dar un golpe de autoridad en sus respectivas luchas. En los pronósticos los Blues parten como favoritos al estar en casa y venir de una gran exhibición a media semana, pero los Red Devils tienen el potencial para luchar por todo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Manchester United.

