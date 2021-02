Cádiz vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Liga Española 2020-21

Abrimos la actividad de este domingo 28 de febrero con un buen duelo de la jornada 25 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Cádiz busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los aleje de la zona baja, pero recibirán a un Betis que saldrá decidido a seguir con su inercia positiva en el Ramón de Carranza.

Hora y Canal Cádiz vs Betis

Sede: Estadio Ramón de Carranza, Cádiz, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Cádiz vs Betis en VIVO

El cuadro del Cádiz ha cumplido con una buena campaña hasta ahora manteniéndose fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 24 fechas han sumado 6 victorias, 7 empates y han caído derrotados en 11 ocasiones, por lo que en casa intentarán seguir sumando.

La Banda viene de un valiosísimo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Barcelona en un duelo que parecían perder 1-0, hasta que al 89 apareció Alex Fernández de penal para firmar el 1-1 definitivo.

Por su parte, el Betis ha venido con paso ascendente metiéndose a la pelea por competencias europeas, sin embargo saben que no pueden aflojar. Ellos han cosechado 11 victorias, 3 empates y han perdido en 10 duelos.

Los Béticos vienen de un nuevo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Getafe logrando doblegarlos con solitaria anotación de Borja Iglesias de penal a 6 minutos del final.

Tanto el Cádiz como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar y dar un gran paso en sus respectivas peleas; en la tabla general encontramos a La Banda en la catorceava posición con 25 puntos, mientras que los Béticos, donde Diego Lainez podría volver a la actividad, marchan séptimos con 36 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Cádiz vs Betis.

