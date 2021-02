Tweet on Twitter

Share on Facebook

La Juventus sumó un amargo empate 1-1 en su visita al Hellas Verona por la jornada 24 de la Serie A 2020-2021.

Desde el arranque del partido fue la Juventus la que buscaba tomar las riendas, sin embargo el Hellas Verona estaba bien parado atrás esperando alguna oportunidad, tras 45 minutos el marcador no se movía. Para el segundo tiempo, apenas corrían 4 minutos cuando Federico Chiesa mandó un pase perfecto que Cristiano Ronaldo no perdonó para poner al frente a la Juventus, pero el Hellas Verona no bajó los brazos y al 77 sorprendió cuando Antonín Barák apareció para poner el 1-1 con certero remate de cabeza, la Vecchia Signora buscó el segundo, pero los últimos minutos transcurrieron de manera muy pareja sellando el empate.

Con este empate la Juventus arribó a 46 puntos en la tercera posición y podría rezagarse de la punta, mientras que Hellas Verona se mantuvo noveno con 35 unidades. La Vecchia Signora recibirá al Spezia el martes en la jornada 25 de la Serie A. Hellas Verona 1-1 Juventus.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Hellas Verona vs Juventus 1-1 Serie A 2020-2021