Monterrey siguió sin convencer pero logró una valiosa victoria 1-0 sobre Tijuana en la jornada 8 del Torneo Clausura 2021 en el BBVA.

El partido arrancó de manera pareja, ninguno lograba imponer condiciones, Tijuana intentaba con trazos largos, pero el choque se mantenía cerrado trabado en media cancha, finalmente al 39 apareció Avilés Hurtado para servir a Maxi Meza que no perdonó el 1-0, dos minutos después Ponchito González estuvo cerca del segundo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Tijuana intentaba adelantar lineas, al 71 apareció Fidel Martínez con un remate de “tijera” que Hugo González detuvo, 10 minutos después Mauro Manotas sacaba disparo peligroso, 3 minutos después Vincent Janssen fallaba frente el arco, en el tiro de esquina apareció Janssen otra vez ahora mandándola al fondo pero con la mano, los Xolos no bajaron los brazos y al 89 apareció Mauro Manotas para poner el 1-1 final.

Con este empate el Monterrey arribó a 12 puntos colocándose en la sexta posición, mientras que Tijuana escaló al cuarto lugar con 13 unidades. En actividad de la jornada 9 de la Liga MX, los Rayados visitarán a Juárez el miércoles, mismo día en que Xolos recibirá al América. Monterrey 1-1 Tijuana.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Monterrey vs Tijuana 1-1 Jornada 8 Torneo Clausura 2021