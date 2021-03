Everton vs Burnley EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gran partido tendremos este sábado 13 de marzo siguiendo con la jornada 28 de la Premier League 2020-2021, cuando el Everton busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en carrera por los primeros puestos, pero recibirán a un Burnley que intentará salir con vida del Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Burnley

Sede: Goodison Park, Liverpool, Merseyside, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Everton vs Burnley en VIVO

El cuadro del Everton ha tenido una buena campaña manteniéndose como uno de los protagonistas del campeonato, sin embargo saben que no pueden aflojar si aspiran a la Champions. Tras 27 duelos suman 14 triunfos, 4 empates y han sido vencidos en 9 ocasiones.

The Toffees viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Chelsea siendo superados 2-0.

Por su parte, el Burnley está teniendo una campaña irregular peleando en la parte baja de la tabla pero fuera de la zona de descenso que es su objetivo. Ellos suman 7 triunfos, 9 empates y han caído en 12 duelos.

Los Vinotinto y Oro vienen de un gran empate en la jornada pasada cuando recibieron al Arsenal en un duelo en el que se repusieron de un gol tempranero para igualar 1-1 con anotación de Chris Wood.

Tanto el Everton como el Burnley saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar en carrera por sus objetivos; en la tabla general encontramos a The Toffees en la sexta posición con 46 puntos y es el favorito ante unos Vinotinto y Oro que marchan quinceavos con 30 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Burnley.

Everton vs Burnley EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Premier League 2020-21