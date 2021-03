Real Madrid vs Elche EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Liga Española 2020-21

Abrimos las emociones de este sábado 13 de marzo en la jornada 27 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Real Madrid busque volver a la senda del triunfo para mantenerse en carrera por el título, saben que no pueden fallar cuando reciban a Elche que intentará dar la campanada en su visita al Estadio Alfredo Di Stéfano.

Como llegan los equipos

El cuadro del Real Madrid ha tenido una campaña irregular al rezagarse en la pelea por el título, saben que no hay margen de error y menos jugando en casa. Después de 26 duelos suman 16 triunfos, 6 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

Los Merengues vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al Atlético de Madrid en un duelo en el que se fueron abajo a los 15 minutos y fue hasta al 88 cuando Karim Benzema logró el 1-1 que tampoco les sirvió de mucho.

Por su parte, Elche está teniendo una buena temporada en términos generales manteniéndose fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo, sin embargo apenas están arriba tras sumar 5 triunfos, 9 empates y 11 descalabros con un duelo pendiente.

Los Ilicitanos vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Sevilla logrando doblegarlos 2-1 con anotaciones de Guti y Guido Carrillo.

Tanto el Real Madrid como Elche saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Merengues en la tercera posición con 54 puntos, mientras que los Ilicitanos ocupan el puesto 17 con 24 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 30 de diciembre en la primera vuelta del campeonato en el Martínez Valero. En aquel choque Luka Modric puso al frente a los Merengues, pero los Ilicitanos sorprendieron con gol de Fidel Chaves para el 1-1 final.

Hora y Canal Real Madrid vs Elche

El juego entre Real Madrid vs Elche se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 pm del Pacífico y a las 10:15 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:15 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:15 am

Bolivia y Venezuela: 11:15 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:15 pm

La transmisión del partido Elche vs Real Madrid en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Real Madrid vs Elche en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo, aunque la realidad es que los Merengues son claros favoritos para ganar y hacerlo de manera clara, pero no deberán caer en excesos de confianza ante unos Ilicitanos que saldrán decididos a dar la campanada y salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Elche.

Real Madrid vs Elche EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Liga Española 2020-21