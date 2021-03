[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Puebla vs Atlas 0-1 Jornada 11 Torneo Clausura 2021

Tweet on Twitter

En un partido sumamente flojo y con muy poco que contar, el Atlas sumó una valiosísima victoria 1-0 en su visita a Puebla en el arranque de la jornada 11 del Torneo Clausura 2021 en el Cuauhtémoc.

El partido arrancó de manera muy pareja, Puebla intentaba adelantar lineas, sin embargo Atlas finalizaba cada oportunidad que tenía pero sin mucha puntería, la realidad es que después de 45 minutos teníamos un muy pobre empate 0-0. Para el segundo tiempo el Atlas intentaba ser más sólido al ataque, al 52 Renato Ibarra sacó disparo peligroso, Puebla no se veía bien, aunque al 68 Maxi Araujo estuvo cerca del primer, sin embargo al 74 Ían Torres mandó un centro preciso en un tiro libre que Aldo Rocha no perdonó totalmente solo para el 0-1, tras eso La Franja intentó reaccionar, pero no hubo mucho que contar.

Con esta victoria el Atlas arribó a 18 puntos escalando al sexto puesto quedando justo por arriba de Puebla que se estancó en 16 unidades. En actividad de la jornada 12 de la Liga MX, los Zorros visitarán a Cruz Azul el sábado de la próxima semana, un día después La Franja visitará a Toluca. Puebla 0-1 Atlas.

