Chivas vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Femenil Clausura 2021

Buen partido tendremos este domingo 21 de marzo siguiendo con la jornada 12 de la Liga MX Femenil Clausura 2021, cuando las Chivas busquen volver a la senda del triunfo que les permita seguir en carrera por las primeras posiciones, pero tendrán que recibir a Puebla que saldrá decidida a dar la campanada en Verde Valle.

Hora y Canal Chivas vs Puebla

Sede: Verde Valle, Guadalajara, Jalisco

Hora: 10:00 am en México. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos

Canal: ChivasTV en México. Telemundo en Estados Unidos.

Chivas vs Puebla en VIVO

La escuadra de las Chivas ha sido una de las protagonistas del campeonato peleando entre las líderes, pero saben que no pueden aflojar y menos jugando en casas. Después de 11 fechas suman 6 triunfos, 3 empates y han sido vencidas en un par de ocasiones.

Guadalajara viene de un espectacular empate en la jornada pasada cuando visitaron al Atlas en el Clásico Tapatío firmando un 3-3 con doblete de Alicia Cervantes y uno más de Christian Jaramillo.

Por su parte, Puebla es la otra cara de la moneda con una temporada muy complicada que las tiene hundidas en la tabla. Apenas han sido capaces de sumar una victoria, 4 empates y han perdido en 6 choques.

La Franja viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron a Mazatlán en un duelo que parecían ganar con gol de Lupita Worbis al 87, pero al 90 las igualaron para el 1-1 final.

Tanto Chivas como Puebla saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de ganar más allá de que Guadalajara es clara favorita, marcha cuarta con 21 puntos en la tabla general, mientras que La Franja es penúltima con 7 unidades y sería una gran sorpresa si suman este domingo en la Liga MX Femenil. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs Puebla.

