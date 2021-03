Leicester vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final FA Cup 2020-21

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este domingo 21 de marzo con los cuartos de final de la FA Cup 2020-2021, cuando el Leicester City busque aprovechar su condición de local para sumar el triunfo que les permita seguir su camino en la competencia, pero tendrán que recibir a un Manchester United que saldrá decidido a imponer su jerarquía en el King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs Manchester United

Sede: King Power Stadium, Leicester, Inglaterra

Hora: 5:00 pm de Reino Unido. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Leicester vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Leicester viene de una contundente victoria el domingo pasado en la Premier League donde recibieron al Sheffield United logrando un 5-0 con hat-trick de Kelechi Iheanacho que los consolidó en la tercera posición.

Los Foxes lograron su clasificación tras un duelo muy cerrado ante el Brighton en la ronda pasada logrando doblegarlos con gol de Kelechi Iheanacho en tiempo de reposición.

Por su parte, el Manchester United viene de vencer 1-0 al West Ham la semana pasada en la Premier League para consolidarse en la segunda posición, mientras que en la ronda pasada de esta FA Cup también habían vencido 1-0 al West Ham.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la vuelta de los octavos de final de la Europa League donde lograron vencer 0-1 al Milán en San Siro, con gol de Paul Pogba, para avanzar a la siguiente ronda.

Tanto el Leicester como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y avanzar, hay que recordar que no hay margen de error, se juega a partido único, por lo que el vencedor estará en semifinales y el perdedor quedará eliminado. No hay un claro favorito, los Foxes están en casa, pero los Red Devils llegan motivados. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs Manchester United.

