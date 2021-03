Juventus vs Benevento EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Serie A 2020-21

Abrimos la actividad de este domingo 21 de marzo con un buen duelo en la jornada 28 de la Serie A 2020-2021, cuando la Juventus busque sumar un nuevo triunfo que les permita seguir en carrera por el título, saben que no pueden fallar al recibir a un Benevento que intentará dar la campanada en su visita a Turín.

Hora y Canal Juventus vs Benevento

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Juventus vs Benevento en VIVO

El cuadro de la Juventus está teniendo una campaña algo irregular para sus expectativas, por lo que si todavía tienen aspiraciones de pelear por el título saben que no hay margen de error. Después de 26 duelos suman 16 triunfos, 7 empates y han sido vencidos en 3 ocasiones.

La Vecchia Signora viene de un contundente triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Cagliari logrando doblegarlos 1-3 con hat-trick de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el Benevento está teniendo una temporada complicada que los tiene peleando por no caer en zona de descenso, algo que están consiguiendo hasta ahora. Ellos cosechan 6 victorias, 8 empates y han perdido en 13 ocasiones.

Los Stregoni vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando fueron aplastados 1-4 por la Fiorentina, en duelo en el que el marcador fue más abultado de lo que realmente ocurrió en la cancha.

Tanto la Juventus como el Benevento saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para seguir en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora en la tercera posición con 55 puntos y un duelo pendiente, mientras que Stregoni se ubica en el puesto 16 con 26 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Benevento.

