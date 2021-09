Napoli vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Serie A 2021-22

Serie A

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 11 de septiembre abriendo la jornada 3 de la Serie A 2021-2022, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para ligar su tercera victoria y demostrar que quieren pelear por el título, pero tendrán que recibir a una Juventus que llega con la urgencia de quedarse con el botín completo de la cancha del Estadio Diego Maradona.

Como llegan los equipos

El cuadro del Napoli ha cumplido con un gran arranque de campaña ganando los dos partidos que han disputado, por lo que en casa intentarán seguir con esa buena inercia y demostrar que serán candidatos reales al título.

Gli Azzurri viene de una buena victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron al Genoa logrando doblegarlos 1-2 con anotaciones de Fabián Ruiz y Andrea Petagna, aunque la semana pasada en un amistoso fueron aplastados 1-5 por el Benevento.

Por su parte, la Juventus ha sido la decepción en este inicio de temporada, les ha afectado mucho la salida de Cristiano Ronaldo y después de 2 jornadas apenas suman un empate y han perdido en otro duelo, por lo que les urge ganar.

La Vecchia Signora viene de un duro golpe en la jornada pasada cuando recibieron al Empoli sufriendo una durísima derrota 0-1, por lo que esperan que la pausa por la Fecha FIFA les haya servido para afinar detalles.

Tanto el Napoli como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y dar un golpe de autoridad en la pelea por los primeros puestos, son dos clubes diseñados para pelear por el título, apenas estamos iniciando la Serie A, pero sin duda será una buena “prueba de fuego” para ambos.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 7 de abril en Turín en la temporada pasada. En aquel choque la Vecchia Signora se llevó el triunfo 2-1 con anotaciones de Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala.

Hora y Canal Napoli vs Juventus

El juego entre Napoli vs Juventus se estará disputando en punto de las 6:00 pm de Italia; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y a las 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

La transmisión del partido Juventus vs Napoli en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ESPN para toda Latinoamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Paramount+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de la LegaSerieA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Napoli vs Juventus en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad. En los pronósticos Gli Azzurri es favorito al estar en casa y llegar en mejor forma, pero la Vecchia Signora intentará sacar su mejor nivel para llevarse el triunfo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Juventus.

Napoli vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Serie A 2021-22

