Holanda vs Letonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eliminatorias UEFA 2022

Abrimos la actividad de este sábado 27 de marzo con un buen duelo en la jornada 2 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Holanda haga su debut en casa con la obligación de sumar sus tres primeros puntos, no debería tener demasiadas complicaciones al recibir a Letonia que intentará dar la campanada en el Amsterdam Arena.

Hora y Canal Holanda vs Letonia

Sede: Amsterdam Arena, Amsterdam, Holanda, Países Bajos

Hora: 5:00 pm de Países Bajos. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Holanda vs Letonia en VIVO

La selección de Holanda es una de las favoritas para llegar al Mundial dentro del Grupo G, sin embargo su debut no fue el esperado y en esta segunda fecha saben que no hay margen de error ante un rival que luce muy inferior.

Los Países Bajos arrancaron su participación en las Eliminatorias el pasado miércoles cuando visitaron a Turquía en un duelo en el que fueron superados 4-2 dejando muchas dudas.

Por su parte, Letonia sabe que un boleto mundialista es misión imposible, sin embargo quiere seguir demostrando cierta mejoría, además, es una buena proyección para sus jugadores intentando colocarse en mejores equipos.

Latvia hizo su debut también el miércoles pasado cuando recibieron a Montenegro en un duelo en el que compitieron bien, pero terminaron cayendo 1-2.

Tanto Holanda como Letonia saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de hacer un mejor papel de lo hecho en la jornada 1 el pasado miércoles, pero la realidad es que los Tulipanes son amplios favoritos al tener un plantel mucho más poderoso y estar en casa, incluso deberían golear a un rival que intentará plantarse bien evitando salir con muchos goles en la canasta. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Holanda vs Letonia.

