Noruega vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eliminatorias UEFA 2022

Partido sumamente atractivo tendremos este sábado 27 de marzo en la jornada 2 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Noruega busque sumar un nuevo triunfo que los consolide como candidatos al boleto demostrando que están para competir ante cualquier rival, pero tendrán que recibir a Turquía que saldrá motivado listo para salir con vida de La Rosaleda.

Hora y Canal Noruega vs Turquía

Sede: Estadido La Rosaleda, Málaga, España

Hora: 6:00 pm de España. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Noruega vs Turquía en VIVO

La selección de Noruega tiene a Erling Haaland como su gran figura y eso los ha motivado en la pelea por un boleto mundialista, saben que el pase directo es complicado, pero una segunda posición que les de el repechaje es perfectamente alcanzable, pero no hay margen de error.

Los Noruegos cumplieron con un buen debut el pasado miércoles cuando visitaron a Gibraltar logrando doblegarlos 0-3 con goles de Alexander Sorloth, Kristian Thorstvedt y Jonas Svensson.

Por su parte, Turquía sabe que estas eliminatorias deben jugarse a “vida o muerte” en cada duelo, su debut ha ilusionado a su afición, pero no deben fallar en esta segunda fecha si no quieren complicarse.

Los Turcos vienen de un grandísimo partido de debut el pasado miércoles cuando recibieron a Holanda en un duelo cerrado, pero donde Burak Yilmaz salió inspirado con hat-trick para que se quedaran con el triunfo 4-2, por lo que tienen la motivación a tope.

Tanto Noruega como Turquía saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de dar un golpe de autoridad en la pelea por la clasificación, son dos rivales que se juegan muchas de sus aspiraciones este sábado a pesar de que la eliminatoria apenas esta iniciando. Los Noruegos con muy ligeros favoritos al estar en casa, pero los Turcos saldrán decididos a quedarse, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Noruega vs Turquía.

