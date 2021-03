Costa Rica vs Bosnia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver ver Amistoso Marzo 2021

Tweet on Twitter

Buen partido tendremos este sábado 27 de marzo siguiendo con la Fecha FIFA con un amistoso que Costa Rica intentará aprovechar al máximo en esta gira por Europa cuando visiten a Bosnia y Herzegovina que saldrá a imponer su jerarquía y calidad en la cancha del Bilino Polje.

Hora y Canal Costa Rica vs Bosnia

Sede: Bilino Polje, Zenica, Bosnia y Herzegovina

Hora: 11:00 am de Costa Rica. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Teletica y Repretel en Costa Rica.

Costa Rica vs Bosnia en VIVO

La selección de Costa Rica abrirá esta gira en Europa con la misión de prepararse sabiendo que tendrá pocas oportunidades de disputar amistosos rumbo a lo que viene en la Liga de Naciones, Copa Oro y el arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial 2022.

Los Ticos tuvieron actividad por última vez el pasado 13 de noviembre en un amistoso donde se midieron a Qatar firmando un empate 1-1 con gol de Joel Campbell.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina cumplirá con este amistoso que le servirá como preparación rumbo a la jornada 3 de las eliminatorias mundialistas de la UEFA que disputará el miércoles recibiendo a Francia, por lo que habrá que ver con que tanta seriedad se toman este amistoso.

Los Bosnios arrancaron su participación en las Eliminatorias de la UEFA el pasado miércoles cuando visitaron a Finlandia en un duelo sumamente parejo donde tomaron ventaja con gol de Miralem Pjanic, sin embargo los remontaron y parecían cargarían con la derrota, hasta que a 6 minutos del final Miroslav Stevanovic puso el 2-2 final.

Tanto Costa Rica como Bosnia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren aprovechar al máximo este amistoso rumbo a lo que viene, para ambos es una de las pocas oportunidades que tendrán de probar rumbo a un calendario muy apretado. En los pronósticos los Bosnios son favoritos al estar en casa y llegar con mejor ritmo, pero los Ticos intentarán demostrar su calidad. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Bosnia.

