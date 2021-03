Azerbaiyán vs Serbia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eliminatorias UEFA 2022

Abrimos la actividad de este martes 30 de marzo en la jornada 3 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Azerbaiyán busque aprovechar su condición de local intentando sumar sus primeros puntos, pero tendrá una dura prueba al recibir a Serbia que saldrá a imponer su jerarquía en el Olímpico de Bakú.

Hora y Canal Azerbaiyán vs Serbia

Sede: Estadio Olímpico de Bakú, Bakú, Azerbaiyán

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Azerbaiyán vs Serbia en VIVO

La selección de Azerbaiyán sabe que un boleto mundialista es complicado, sin embargo cada duelo debe ser aprovechado al máximo intentando proyectar a sus futbolistas. Solamente han disputado el duelo de la jornada 1 el pasado miércoles cuando cayeron 1-0 en su visita a Portugal.

Milli tuvo un partido amistoso el pasado sábado cuando se midieron a Qatar siendo superados 2-1, a pesar de que Ramil Sheydayev los puso al frente a los 16 minutos.

Por su parte, Serbia ha cumplido con un buen arranque de eliminatorias al sumar un triunfo y un empate en las dos primeras fechas, pero saben que si de verdad sueñan con el Mundial no pueden fallar este martes.

Los Serbios vienen de un valiosísimo empate en la jornada pasada cuando recibieron a Portugal en un duelo que perdían 0-2 al descanso, pero con goles de Aleksandar Mitrovic y Filip Kostic alcanzaron el 2-2 final.

Tanto Azerbaiyán como Serbia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren hacer un buen papel, más allá de que los Serbios parten como favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero para nada tendrán un duelo fácil ante Milli que, en casa, suele hacerse fuerte, un empate no sería malo para ellos. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Azerbaiyán vs Serbia.

Azerbaiyán vs Serbia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eliminatorias UEFA 2022