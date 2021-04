El Sevilla logró una valiosa victoria 1-0 sobre el Atlético de Madrid en la jornada 29 de la Liga Española 2020-2021.

El partido arrancó con dominio del Sevilla que tuvo su gran oportunidad a los 8 minutos cuando Saúl Ñíguez piso a Ivan Rakitic dentro del área para un penal, pero Jan Oblak detuvo el cobro de Lucas Ocampos, el Atlético de Madrid no podía reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Atlético de Madrid seguía intentando pero sin idea y al 70 Jesús Navas mandó un centro que Marcos Acuña no perdonó de cabeza para el 1-0, eso obligó a los Colchoneros a irse con todo, pero el empate no llegó.

Con esta victoria el Sevilla arribó a 58 puntos consolidándose en el cuarto puesto, mientras que Atlético de Madrid se estancó en 66 unidades como líder, pero con la distancia con respecto al segundo cada vez más corta. En actividad de la jornada 30 de LaLiga, los Colchoneros visitarán al Betis el próximo domingo. Sevilla 1-0 Atlético de Madrid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Sevilla vs Atlético de Madrid 1-0 Liga Española 2020-2021