El León no pudo aprovechar su condición de local teniendo que conformarse con un empate 1-1 ante el Toronto en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions League 2021.

El partido arrancó de manera movida, apenas al minuto 1 Jozy Altidore estuvo cerca de poner al frente al Toronto pero Rodolfo Cota salvó su arco, dos minutos después Joel Campbell parecía poner el 1-0, pero fue anulado por posición adelantada, al 5 Michael Bradley volvía a generar para los canadienses, los minutos pasaban con varias oportunidades, pero fueron los Esmeraldas los que lograron abrir el marcador cuando al 24 Fernando Navarro sacó disparo para el 1-0, cerraron de mejor manera, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 4 minutos Altidore no alcanzó una pelota pero Mosquera la mandó al fondo de su propio arco, eso obligó a León a irse al frente, al 72 Ángel Mena fallaba una clara en el área chica, finalmente ya no hubo más.

Así, tanto el León y el Toronto definirán todo el próximo miércoles cuando se midan en la vuelta en el Osceola Heritage Park. León 1-1 Toronto.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles León vs Toronto 1-1 CONCACAF Champions League 2021