[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Madrid vs Barcelona 2-1 Liga Española 2020-2021

El Real Madrid dio un golpe de autoridad logrando una valiosísima victoria 2-1 ante el Barcelona en la jornada 30 de la Liga Española 2020-2021.

El partido arrancó con ligero dominio del Barcelona que intentaba tomar las riendas, pero el Real Madrid apostaba a estar bien parados y al 13, en su primer despliegue al ataque, Lucas Vázquez mandó un centro raso preciso que Karim Benzema no perdonó de “taquito” para poner el 1-0, tras eso otra vez los Blaugranas intentaba, pero no se veían nada claros al ataque, Leo Messi no aparecía y al 28 en un tiro libre Toni Kroos logró el 2-0 tras un desvió en Sergiño Dest, al 33 los Merengues estuvieron a nada de liquidar con otro contragolpe orquestado por Vinicius que cedió a Fede Valverde que terminó con remate al poste, tras eso el Barca se fue con todo, al 45 en un tiro de esquina Leo Messi le pegó al poste en lo que sería un “gol olímpico”, en esa misma última presión Messi quedó frente a Courtois pero sin angulo para reventarle la pelota la arquero belga, así concluyó el primer lapso.

Para el segundo tiempo el Barcelona adelantaba lineas, Leo Messi sacó disparo peligroso apenas a los 3 minutos, el Real Madrid estaba replegado atras y al 60 Jordi Alba mandó un centro que terminó con Óscar Mingueza empujando la pelota para meter a la pelea al Barca, aunque un minuto después Vinicius estuvo a nada de liquidar con remate al poste, al 67 Toni Kroos fallaba, eso motivó a los Blaugranas a irse con todo, pero no estaban claros, al 90 Casemiro se fue expulsado por doble amarilla, en el tiro libre Messi no pudo definir, así concluyó el duelo.

Con esta victoria el Real Madrid arribó a 66 puntos colocándose como líder general, mientras que Barcelona se estancó en 65 unidades en el tercer puesto de LaLiga. Los Merengues ahora buscarán su boleto a semifinales de la Champions League a media semana cuando visiten al Liverpool, mientras que los Blaugranas se concentrarán en la final de la Copa del Rey que disputarán el sábado ante el Athletic Bilbao. Real Madrid 2-1 Barcelona.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Madrid vs Barcelona 2-1 Liga Española 2020-2021