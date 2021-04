Atlanta vs Alajuelense EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Concachampions 2021

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este martes 13 de abril en la vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions League 2021, donde el Atlanta United saldrá decidido a llevarse el boleto, está en casa y con ventaja, pero para nada puede caer en excesos de confianza ante un Alajuelense que saldrá a morirse en la cancha del Fifth Third Bank Stadium.

Hora y Canal Atlanta vs Alajuelense

Sede: Fifth Third Bank Stadium, Georgia, Estados Unidos

Hora: 4:00 pm de Costa Rica. 5:00 pm de México. 3:00 pm PT / 6:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. Fox Sports en México. Teletica en Costa Rica.

Atlanta vs Alajuelense en VIVO

El cuadro del Atlanta United está totalmente concentrado en esta eliminatoria ya que todavía no ha iniciado su temporada en la MLS, a pesar de la falta de ritmo oficial, ya demostraron que se mantienen en buena forma.

Por su parte, el Alajuelense llega motivado ya que el viernes pasado, en la Liga de Costa Rica, lograron un contundente triunfo 1-4 en su visita a Grecia con anotaciones de Carlos Mora, Aaron Suárez, Jurgens Montenegro y Bryan Ruiz.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el martes pasado en el Morera Soto. En aquel choque los Manudos tuvieron más oportunidades, sin embargo el Atlanta demostró su calidad y jerarquía para quedarse con triunfo con solitaria anotación de Ezequiel Barco, a pesar de jugar con 10 desde el 43 por la expulsión de Brad Guzan.

Tanto el Atlanta como el Alajuelense saben de la importancia de este partido dado que ambos saldrán con todo por la clasificación, aunque es una hecho que The Five Stripes parte como amplio favorito al tener ventaja y estar en casa, pero los Manudos tienen el potencial para pensar en la remontada, para ello será vital el irse ganando al medio tiempo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlanta vs Alajuelense.

