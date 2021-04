En un partido realmente emocionante y parejo, el Bayern Múnich logró vencer 1-0 al PSG pero no les alcanzó en los cuartos de final de la Champions League 2020-2021.

El partido arrancó con disparo de Kylian Mbappé que pasó muy cerca del poste apenas a los 2 minutos, tras eso el Bayern Múnich intentaba tomar la pelota, Joshua Kimmich sacó disparo peligroso al 26, pero tras eso el PSG generaba las mejores oportunidades, al 27 Neuer le sacó un mano a mano a Neymar, al 33 otra vez Neymar fallaba y al 38 reventaba el poste, las fallas le pasaron factura al París cuando al 40 Eric Choupo-Moting apareció para meter a la pelea al Múnich, al 43 Alaba sacó disparo que Keylor salvó, así concluyó el primer lapso.

Para el segundo tiempo, a los 3 minutos Paredes mandó un centro que Neymar no pudo definir, al 52 Ángel Di María lanzó un centro raso que Ney no alcanzó por unos centímetros, tras eso el choque se mantenía cerrado, no había oportunidades, al 78 en un contragolpe parecía que Kylian Mbappé liquidaba pero el gol fue anulado por fuera de lugar, el Bayern Múnich se volcó al ataque en los últimos minutos, pero el gol de la clasificación no llegó.

Así, el PSG firmó su boleto a las semifinales tras el 3-2 que habían conseguido en Alemania, mientras que Bayern Múnich quedó eliminado dejando vacante el título de la Champions League. El París recibirá al Saint-Étienne en la Ligue 1 el domingo. PSG 0-1 Bayern Múnich.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles PSG vs Bayern Múnich 0-1 Cuartos de Final Champions League 2020-21