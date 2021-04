Betis vs Valencia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Liga Española 2020-21

Seguimos con las emociones de este domingo 18 de abril en la jornada 31 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los consolide en zona de competencias europeas, pero tendrá que recibir a un Valencia que saldrá con todo en su visita al Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Valencia

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Betis vs Valencia en VIVO

El cuadro del Betis está cumpliendo con una buena temporada siendo uno de los protagonistas y luchando por un boleto a competencias europeas, pero no deben aflojar en esta recta final. Ellos suman 14 victorias, 5 empates y han sido vencidos en 11 ocasiones.

Los Béticos vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando recibieron al Atlético de Madrid en un duelo en el que se fueron abajo apenas a los 5 minutos, pero con gol de Cristian Tello alcanzaron el 1-1 final.

Por su parte, el Valencia se mantiene como un equipo irregular peleando en media tabla, lejos de sus objetivos. Ellos suman 8 triunfos, 10 empates y han sido vencidos en 12 duelos.

Los Naranjeros vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron a la Real Sociedad en un duelo que perdían 0-2 al descanso, pero con goles de Daniel Wass y Gabriel Paulista alcanzaron el 2-2 final.

Tanto el Betis como el Valencia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que los mantenga en la pelea por sus objetivos en esta recta final; en la tabla general encontramos a los Béticos, de Diego Lainez, en la sexta posición con 47 puntos, mientras que los Naranjeros son treceavos con 34 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. .

Betis vs Valencia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Liga Española 2020-21