Gran Premio de Imola 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver, Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

La segunda carrera de la temporada 2021 de Fórmula 1 nos lleva a la región italiana de Emilia-Romagna para el Gran Premio de Imola. A pesar de que la calificación es la sesión más rápida del fin de semana de carrera, es la carrera la que da puntos a los pilotos.

El Gran Premio de Imola será este domingo 18 de abril con 63 vueltas en un circuito de 4,9 km de largo. El Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari consta de 19 curvas y una zona DRS solitaria. El Gran Premio de Imola se celebra por segundo año consecutivo después de regresar al calendario de Fórmula 1 la temporada pasada por primera vez desde 2006.

Hora y Canal GP Imola 2021

Sede: Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Emilia-Romaña, Italia

Hora: 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: Fox Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Imola 2021 EN VIVO

El Gran Premio de Imola parece ser otro lugar para la batalla por la supremacía de Mercedes vs Red Bull. Las sesiones del viernes y sábado han demostrado que la batalla por la victoria será reñida entre Verstappen, Hamilton, Valtteri Bottas y Checo Pérez.

Mientras tanto, Ferrari luce fuerte por primera vez en bastante tiempo. Con las nuevas mejoras aerodinámicas traídas para el Gran Premio de Imola, la Scuderia esperará tener la oportunidad de subir al podio.

La batalla por las siguientes posiciones vuelve a ser impredecible como siempre. AlphaTauri tiene una gran ventaja sobre otros equipos en el paquete de la media tabla, ya que utilizan este circuito para todas sus pruebas. McLaren, por otro lado, luce decente pero no tan prometedor como lo fue en Bahrein.

Los dos mejores equipos negociaron los mejores tiempos durante la hora de clasificación en Imola, pero fue el 1m14.411 de Hamilton en su primera carrera en la Q3 lo que finalmente demostró ser suficiente para asegurar su 99 ° pole en la Fórmula 1.

“Sabía que al entrar en la clasificación y especialmente en la última vuelta, iba a necesitar algo especial”, agregó.

“Realmente tenía que ser la vuelta más perfecta y un poco más para vencer a los Red Bulls porque realmente han sido muy rápidos y, honestamente, no sabía si podíamos hacerlo.

“En la primera vuelta en la Q3, comencé una décima en las [curvas] 2 y 3 y sabía que estaba en una buena vuelta, pero en el segundo sector perdí un poco en la curva 12. Así que la segunda vez, desafortunadamente, perdí un poco. Salí de la curva 1 … una décima hacia abajo, y cuando llegué a la curva 9 estaba una décima y media hacia abajo, pero logré recuperar eso a través del medio y el último sector.

“Así que tener a esos dos juntos habría sido la vuelta perfecta”.

Solo 0.087s cubrieron los tres primeros al final de la Q3, con Hamilton superando a Pérez por solo 0.035s, y el piloto de 36 años admite que la presencia del mexicano al frente de la parrilla, aunque emocionante, hará que su trabajo sea mucho más difícil este omingo.

“Creo que es genial que finalmente tengamos a los dos Red Bulls allí”, dijo. “Definitivamente va a hacer la estrategia más difícil y mañana será un verdadero desafío porque tienen un gran ritmo, creo que su ritmo de carrera fue un poco más fuerte que el nuestro en las carreras largas de ayer.

“No puedo recordar la última vez que vi a los dos Red Bulls tan cerca, así que creo que mañana, por supuesto, si somos capaces de salir en orden, obviamente tienen un conjunto de cartas un poco mejor en términos de estrategia. – pero eso no significa que no podamos sacar algo único y hacer algo diferente “.

De hecho, Hamilton ahora se enfrenta a la misma situación de Verstappen en Bahrein de dos contra uno, después de que su compañero de equipo Valtteri Bottas solo pudiera clasificar octavo.

“No estoy muy seguro de lo que pasó con Valtteri, pero es muy difícil adelantar aquí, por lo que, obviamente, probablemente no contaré con su apoyo desde el principio”, admitió Lewis. “Sin embargo, tal vez lo supere, de lo contrario. solo tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo y tratar de dar absolutamente todo y más para mantener a estos muchachos atrás “.