Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Atalanta acabó con las ligeras aspiraciones de título que tenía la Juventus al vencerlos 1-0 en la jornada 31 de la Serie A 2020-2021.

Desde el arranque del partido vimos que sería un choque realmente duro, ambos intentaban tomar las riendas pero no había claridad en las áreas, después de 45 minutos se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con un duelo trabado en media cancha sin demasiadas oportunidades en las áreas, parecía que el gol no llegaría, pero al 87 Ruslan Malinovskyi se vistió de héroe poniendo al frente al Atalanta, eso obligó a la Juvenuts a irse con todo, pero el empate ya no llegó.



Con esta victoria elarribó a 64 puntos colocándose en la tercera posición, mientras quese estancó en 62 unidades en la cuarta posición de la Serie A . La Vecchia Signora volverá a la actividad el miércoles recibiendo al Parma.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atalanta vs Juventus 1-0 Serie A 2020-2021