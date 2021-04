[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Napoli vs Inter de Milán 1-1 Serie A 2020-2021

Tweet on Twitter

El Napoli y el Inter de Milán firmaron un entretenido empate 1-1 en la jornada 31 de la Serie A 2020-2021.

El partido arrancó a un gran intensidad, pero que no se reflejaba en oportunidades claras en las áreas, ninguno lograba tomar las riendas, la primera clara fue al 29 cuando Romelu Lukaku sacó disparo que reventó el poste, al 36 Lorenzo Insigne mandó un centro que Handanovic intentó retener pero fue De Vrij el que terminó mandando la pelota al fondo de su propio arco para el 1-0 del Napoli, al 39 otra vez Lukaku le pegaba al poste, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo el Inter de Milán buscaba el empate y apenas a los 10 minutos Darmina sirvió a Christian Eriksen que no perdonó fuera del área para poner el 1-1, tras eso el empate el duelo se mantenía cerrado, al 78 Matteo Politano sacó disparo que pegó en el poste, el Napoli pareció cerrar mejor, pero el gol del triunfo no llegó.

Con este empate el Napoli arribó a 60 puntos en la quinta posición, mientras que Inter de Milán se mantiene como líder con 75 unidades. Gli Azzurri recibirá a la Lazio el jueves en la jornada 32 de la Serie A que podría marcar el regreso del Chucky Lozano tras cumplir con su duelo de suspensión. Napoli 1-1 Inter de Milán.

