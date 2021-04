Milán vs Sassuolo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Serie A 2020-21

Buen partido tendremos este miércoles 21 de abril siguiendo con la jornada 32 de la Serie A 2020-2021, cuando el Milán busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los consolide entre los líderes, pero tendrán que recibir al Sassuolo que saldrá decidido a sorprender en su dura visita al San Siro.

Hora y Canal Milán vs Sassuolo

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Milán vs Sassuolo en VIVO

El cuadro del Milán ha cumplido con un buen torneo en términos generales manteniéndose como sublíder, por lo que intentarán mantener el paso. Después de 31 jornadas suman 20 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 5 ocasiones.

Il Diavolo viene de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Genoa logrando doblegarlos 2-1 con anotaciones de Ante Rebic y un autogol de Scamacca.

Por su parte, el Sassuolo también ha cumplido con un buen torneo manteniéndose lejos de la zona de descenso. Ellos han sumado 12 triunfos, 10 empates y han perdido en 9 choques.

Los Neroverdi vienen de un buen triunfo en la jornada pasada cuando recibieron a la Fiorentina logrando doblegarlos 3-1 con doblete de Domenico Berardi y uno más de Maxime Lopez.

Tanto el Milán como el Sassuolo saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Rossoneris como sublíderes con 66 puntos, mientras que los Neroverdi son octavos con 46 unidades en la Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Sassuolo.

Milán vs Sassuolo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Serie A 2020-21