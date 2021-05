Valladolid vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Liga Española 2020-21

Se abren las emociones de este domingo 2 de mayo siguiendo con la jornada 34 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Valladolid busque aprovechar su condición de local intentando sumar un triunfo que les de un respiro en su lucha por la salvación, pero tendrán que recibir al Betis que saldrá decidido a llevarse el botín del José Zorrilla.

Hora y Canal Valladolid vs Betis

Sede: Estadio José Zorrilla, Valladolid, Castilla y León, España

Hora: 2:00 pm de España. 6:00 am de Centroamérica. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Valladolid vs Betis en VIVO

El cuadro del Valladolid ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja por su salvación, saben que no hay margen de error ya que en 33 jornadas apenas han sumado 5 victorias, por 15 empates y han caído en 13 ocasiones.

El Pucela viene de un buen empate a media semana en duelo que tenían pendiente ante el Athletic Bilbao en un choque donde se fueron abajo en un par de ocasiones, pero con goles de Fabián Orellana y Shon Weissman alcanzaron el 2-2 final.

Por su parte, el Betis está cumpliendo con un buen torneo que los tiene peleando con todo por un boleto a Europa, sin embargo llegan tras 5 empates consecutivos y les urge sumar de a tres. Después de 33 duelos suman 14 victorias, 8 empates y han perdido en 11 juegos.

Los Béticos vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Real Madrid firmando un buen 0-0 con grandes actuaciones de Diego Lainez, Andrés Guardado y Guido Rodríguez.

Tanto el Valladolid como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo que les permita dar un gran paso en carrera por sus objetivos; en la tabla general encontramos al Pucela en la posición 17 con 30 puntos, mientras que los Béticos son sextos con 50 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Valladolid vs Betis.

Valladolid vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Liga Española 2020-21