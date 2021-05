Fecha, Hora y Canal Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders Pelea Título Supermediano 2021

Tweet on Twitter

El campeón súper mediano de la WBA, WBC y Ring Magazine, Canelo Álvarez, se enfrentará al campeón de la WBO Billy Joe Saunders en una pelea de unificación muy esperada en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, el 8 de mayo.

Álvarez (55-1-2, 36 KOs) tendrá como objetivo dar un paso más para convertirse en el campeón indiscutible de las 168 libras al enfrentarse a al invicto Saunders (30-0, 14 KOs), en vivo y exclusivamente en DAZN en más de 200 territorios en todo el mundo (excepto México).

Álvarez reclamó el título de la AMB (Super) y el título vacante del CMB en diciembre cuando dominó completamente a Callum Smith en camino a una decisión unánime. Siguió esa actuación al noquear a Avni Yildirim en el tercer round de una defensa obligatoria del título en febrero para preparar la pelea de unificación con el británico.

Saunders viene de una victoria por decisión unánime sobre Martin Murray en diciembre y hará su tercera defensa del título de la OMB contra Álvarez.

Aquí están todos los detalles sobre cómo transmitir en vivo Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders.

Fecha y Hora Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders

Fecha: sábado 8 de mayo

Cartelera principal: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Evento principal de Canelo-Saunders: 11 p.m. ET. 10 p.m en México. (aproximado)

La cartelera principal de Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders se lanza a las 8 p.m. ET el sábado por la noche, y se espera que los campeones hagan sus caminatas por el ring aproximadamente a las 10:30 p.m. o las 11 p.m. ET, dependiendo de la duración de las peleas anteriores.

Cómo ver Canelo vs Saunders en VIVO

La pelea Canelo vs Saunders se transmitirá en vivo a nivel mundial en DAZN, a más de 200 países y territorios, incluidos los EE. UU. Y Canadá.

Aquellos interesados ​​en ver la pelea pueden encontrar DAZN en varios sistemas diferentes, incluidos, entre otros, Amazon Fire TV / stick, Android, Apple TV, Google Chromecast, iPhone y iPad, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X / S y Roku. La aplicación DAZN también está disponible en televisores inteligentes LG, Samsung y Vizio, así como en Xfinity X1 y Flex.

Los espectadores también pueden encontrarlo en DAZN.com utilizando navegadores como Chrome, Firefox, Internet Explorer y Safari.

El único país donde no se vera por DAZN, es en México donde irá por Box Azteca y TUDN en TV Abierta, así como por ESPN en cable.

¿Dónde se llevará a cabo Canelo vs. Saunders?

El enfrentamiento de unificación de 168 libras entre Álvarez y Saunders se llevará a cabo en AT&T Stadium, Arlington, Texas. El lugar cumplirá plenamente con las últimas pautas para la pandemia de COVID-19. Será la segunda vez que Canelo pelea en el lugar y la primera aparición de Saunders allí.

Favorito Canelo vs Saunders

Álvarez figura como un gran favorito entre las casas de apuestas. Según Fanduel, Álvarez es el favorito con -750, mientras que Saunders es un perdedor de +470.

Fecha, Hora y Canal Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders Pelea Título Supermediano 2021