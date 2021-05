Manchester United vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 Premier League 2020-21

Gran partido tendremos este martes 11 de mayo en duelo de la jornada 36 de la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que alargue la competencia, pero tendrán que recibir a un Leicester City que saldrá decidido a sumar en su dura visita al Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Leicester

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 6:00 pm de Reino Unido. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Leicester en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña con un sabor agridulce ya que se mantienen peleando como sublíder, pero el título es prácticamente imposible. Después de 34 choques suman 20 victorias, 10 empates y han sido vencidos en apenas 3 ocasiones.

Los Red Devils vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Aston Villa logrando doblegarlos 1-3 con anotaciones de Bruno Fernandes, Mason Greenwood y Edinson Cavani.

Por su parte, el Leicester City ha sido uno de los protagonistas del campeonato, pero sabe que no puede aflojar si no quiere salir de la zona de Champions. Ellos suman 19 triunfos, 5 empates y han perdido en 10 choques.

Los Foxes vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Newcastle siendo superados 2-4 y complicando su boleto a la Champions.

Tanto el Manchester United como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivos objetivos; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la segunda posición con 70 puntos, mientras que los Foxes son cuartos con 63 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Leicester.

Manchester United vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 Premier League 2020-21