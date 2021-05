Atlético de Madrid vs Osasuna EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Liga Española 2020-21

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 16 de mayo con la jornada 37 de la Liga Española 2020-2021, donde el Atlético de Madrid buscará aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los pondría muy cerca del ansiado título, pero recibirán a un Osasuna que saldrá motivado por la campanada en el Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Osasuna

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Connect en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Osasuna en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido una gran campaña que los tiene como grandes favoritos al título, sin embargo saben que no pueden fallar en esta recta final en una competencia muy cerrada. Después de 36 jornadas suman 24 victorias, 8 empates y han sido vencidos en 4 duelos.

Los Colchoneros vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron a la Real Sociedad logrando doblegarlos 2-1 con anotaciones de Yannick Carrasco y Ángel Correa para acercarse al título.

Por su parte, el Osasuna ha tenido un buen torneo en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que era su principal objetivo. Ellos han sumado 11 triunfos, 11 empates y han caído en 14 choques.

Los Rojillos vienen de un valioso triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Cádiz logrando vencerlos 3-2 con doblete de Ante Budimir y uno más de Roberto Torres.

Tanto el Atlético de Madrid como el Osasuna saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre de campaña, aunque la presión y obligación está del lado de los Colchoneros que son líderes con 80 puntos, pero solo dos arriba del Real Madrid, mientras que los Rojillos son onceavos con 44 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Osasuna.

