Barcelona vs Celta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Liga Española 2020-21

Seguimos con la intensa actividad de este domingo 16 de mayo en la jornada 37 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Barcelona busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita mantener la velita encendida en carrera por el título, pero tendrán que recibir a un Celta de Vigo que intentará salir con vida de su dura visita al Camp Nou.

Hora y Canal Barcelona vs Celta

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. beIN Sports en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Barcelona vs Celta en VIVO

El cuadro del Barcelona ha tenido una campaña agridulce con muchos altibajos, pero cuando mejor se veía y parecía que iban por el título fallaron y ahora se han rezagado en esa lucha, aunque siguen vivos. Después de 36 jornadas suman 23 victorias, 7 empates y han sido vencidos en 6 ocasiones.

Los Blaugranas vienen de un amargo empate en la jornada de media semana cuando visitaron al Levante en un duelo en el que Leo Messi y Pedri los pusieron al frente 0-2, posteriormente Dembélé los volvió a poner al frente 2-3, pero a 7 minutos del final los terminaron igualando para el 3-3 final.

Por su parte, el Celta de Vigo ha tenido un buen torneo que los mantiene también en la pelea por competencias europeas, pero igual necesitarán un cierre perfecto que debe iniciar este domingo. Ellos suman 13 triunfos, 11 empates y han perdido en 12 ocasiones.

Los Celestes vienen de un sufrido triunfo en la jornada pasada, el miércoles, cuando recibieron al Getafe logrando doblegarlos con solitaria anotación de Nolito.

Tanto el Barcelona como el Celta saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, ambos necesitan ganar para llegar con vida a la última fecha; en la tabla general encontramos a los Blaugranas en el tercer puesto con 76 puntos, mientras que los Celestes son octavos con 50 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Celta.

Barcelona vs Celta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Liga Española 2020-21