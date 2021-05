Manchester United vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Premier League 2020-21

Se abren las emociones de la jornada 37 de la Premier League 2020-2021 este martes 18 de mayo con un duelo de trámite, ya sin mucho que pelear donde el Manchester United buscará amarrar el subliderato general al recibir a un Fulham que intentará dar la campanada en su visita a Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Fulham

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 6:00 pm de Reino Unido. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Fulham en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña con un sabor agridulce peleando entre los líderes, pero sin oportunidades de obtener el título. Después de 36 fechas suman 20 victorias, 10 empates y han sido vencidos en 6 ocasiones.

Los Red Devils vienen de una dura derrota el pasado jueves cuando recibieron al Liverpool en un duelo en el que Bruno Fernandes los puso al frente a los 10 minutos, pero los terminaron remontando para caer 2-4.

Por su parte, el Fulham ha tenido una campaña complicada que los tiene ya condenados a perder la categoría, únicamente buscan un cierre digno. Ellos suman 5 triunfos, 12 empates y han perdido en 19 choques.

Los Cottagers vienen de una nueva derrota en la jornada pasada, el sábado, cuando visitaron al Southampton siendo superados 3-1.

Tanto el Manchester United como el Fulham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita cerrar de buena manera más por orgullo que por un objetivo real; en la tabla general encontramos a los Red Devils como sublíderes con 70 puntos, mientras que los Cottagers están en el puesto 18 con 27 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Fulham.

