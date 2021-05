The Strongest vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Copa Libertadores 2021

Partidazo sumamente atractivo tendremos este martes 18 de mayo en la jornada 5 de la Copa Libertadores 2021, cuando The Strongest busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga con vida, no pueden fallar cuando reciban a Santos que saldrá a imponer su jerarquía en su dura visita al Hernando Siles.

Hora y Canal The Strongest vs Santos

Sede: Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia

Hora: 6:15 pm de Bolivia y 7:15 pm de Brasil. 3:15 pm PT / 6:15 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

The Strongest vs Santos en VIVO

El cuadro de The Strongest ha tenido una pobre actuación en esta fase de grupos de la Libertadores donde apenas ha podido ganar un partido y ha perdido en los restantes 3 duelos, por lo que este martes solamente el triunfo les sirve para mantenerse con vida.

Los Tigres justamente vienen de sumar su primera victoria de la competencia en la jornada pasada cuando recibieron al Barcelona de Guayaquil logrando doblegarlos 2-0 con doblete de Jair Reynoso.

Por su parte, Santos ha cumplido en esta fase de grupos al cosechar par de triunfos y par de derrotas, pero igual saben que muchas de sus aspiraciones están en lo que hagan este martes.

El Peixe viene de un valiosísimo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Boca Juniors logrando vencerlos con solitaria anotación de Felipe Jonatan.

Tanto The Strongest como Santos saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria y con ello perfilar la clasificación, no hay margen de error en el Grupo C donde los Tigres son últimos con apenas 3 puntos, mientras el Peixe es segundo con 6 unidades en esta Copa Libertadores que está a punto de concluir su fase de grupos. En la primera vuelta en Brasil los Cariocas ganaron 5-0. Al concluir el partido les tendreoms el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. The Strongest vs Santos.

The Strongest vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Copa Libertadores 2021