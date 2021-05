Tweet on Twitter

Santos dio un golpe de autoridad logrando una clara victoria 3-0 sobre Puebla en la ida de las semifinales del Torneo Clausura 2021 en el Corona.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Santos ya que apenas al minuto 1 Carlos Orrantia sirvió a Eduardo Aguirre que no perdonó de “palomita” para poner el 1-0, tras eso el duelo se emparejó, Puebla intentaba reaccionar, pero no eran claros y al 26 en un contragolpe Ayrton Preciado sirvió al Mudo Aguirre que puso el 2-0, al 38 Amaury Escoto sacó disparo que Acevedo rechazó, 3 minutos después Salvador Reyes fallaba, así concluyó el primer lapso.

Para el segundo tiempo, apenas a los 2 minutos Omar Fernández sacó disparo que pasó por un lado, tras eso el duelo se mantenía cerrado en media cancha, sin claridad, pero al 72 Diego Valdés falló en su intento de remate, pero la pelota le quedó a Ayrton Preciado que puso el 3-0, eso obligó a Puebla a irse al frente, al 78 Santiago Ormeño fallaba frente el arco, al 84 fue turno de Clifford Aboagye de perdonar una increíble, así, ya no hubo más.

Así, Santos dio un gran paso rumbo a la Final, pero el próximo domingo visitará el Cuauhtémoc donde Puebla saldrá a “matar o morir” por la remontada. Santos 3-0 Puebla.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Santos vs Puebla 3-0 Semifinales Torneo Clausura 2021