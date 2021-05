Celta vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Liga Española 2020-21

Seguimos con la intensa actividad de este sábado 22 de mayo en el cierre de la temporada en la Liga Española 2020-2021, cuando el Celta de Vigo busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita irse con el brazo en alto, pero recibirán a un Betis que llega obligado a llevarse el botín completo de Balaídos.

Hora y Canal Celta vs Betis

Sede: Estadio de Balaídos, Vigo, España

Hora: 6:00 pm de España. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Connect en Estados Unidos.

Celta vs Betis en VIVO

El cuadro del Celta ha tenido una campaña irregular con un cierre espectacular que ya no le alcanzará para pelear por competencias europeas. Después de 37 fechas suman 14 victorias, 11 empates y 12 descalabros, querrán cerrar de gran manera.

Los Celestes vienen de un sorpresivo triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Barcelona en un duelo en el que se fueron abajo a los 28 minutos, pero con doblete de Santi Mina alcanzaron a remontar para el 1-2 final.

Por su parte, el Betis ha cumplido con un buen torneo que los tiene dependiendo de si mismos para firmar su boleto a competencias europeas, pero no pueden fallar en esta última jornada. Ellos suman 16 triunfos, 10 empates y han perdido en 11 choques.

Los Béticos vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Huesca logrando doblegarlos con solitaria anotación de Borja Iglesias en un duelo cerrado.

Tanto el Celta como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita cerrar con el pie derecho esta campaña; en la tabla general encontramos a los Celestes en la octava posición con 53 puntos y ya no se moverán, mientras que los Béticos, de Diego Lainez, son sextos con 58 unidades y aspiran a terminar quintos, pero podrían caer al séptimo puesto y salir de la zona de Europa League. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Celta vs Betis.

Celta vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Liga Española 2020-21