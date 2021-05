Liverpool vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2020-21

Se cierra la actividad de la Premier League 2020-2021 este domingo 23 de mayo con un gran duelo donde el Liverpool buscará aprovechar su condición de local para ganar y firmar su boleto a la próxima Champions League, pero recibirá a un Crystal Palace que saldrá decidido a dar la campanada en Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Crystal Palace

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 4:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de Centroamérica. 10:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Liverpool vs Crystal Palace en VIVO

El cuadro del Liverpool ha tenido una campaña complicada que los tiene todavía peleando por un boleto a la Champions en esta última fecha, pero dependen de si mismos para conseguirlo. Después de 37 fechas suman 19 victorias, 9 empates y han caído derrotados en 9 ocasiones.

Los Reds vienen de una sólida victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Burnley logrando un contundente 0-3 con goles de Roberto Firmino, Nathaniel Philips y Alex Oxlade-Chamberlain.

Por su parte, el Crystal Palace cumplió en la campaña al salvarse del descenso que era su principal objetivo, aunque no pelea por nada más. Ellos suman 12 triunfos, 8 empates y 17 descalabros.

Las Águilas vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando, en casa, parecían rescatar el empate 1-1 ante el Arsenal, pero un par de goles en tiempo de reposición los dejó con la caída 1-3.

Tanto el Liverpool como el Crystal Palace saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria y cerrar la temporada con el pie derecho, aunque los Reds son amplios favoritos y son los obligados al marchar cuartos con 66 puntos, mientras que las Águilas son treceavos con 44 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Crystal Palace.

