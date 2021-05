[Vídeo] Última Jornada Premier League 2020-2021 Resultados y Goles Leicester vs Tottenham – Manchester City vs Everton y Liverpool vs Crystal Palace

Tweet on Twitter

Concluyó al actividad de la Premier League 2020-2021 este domingo 23 de mayo con grandes partidos que definieron los boletos europeos, ya con el Manchester City como campeón y los tres equipos descendidos desde hace varios días.

Resultado, Resumen y Goles Leicester vs Tottenham

El Leicester City no pudo aprovechar la caída del Chelsea sufriendo una dura derrota 2-4 ante el Tottenham que logró meterse a competencias europeas de último momento.

Los Foxes tomaron ventaja a los 18 minutos con un penal bien ejecutado por Jamie Vardy, pero Harry Kane, en su último duelo con los Spurs lograba el empate al 41. Para el segundo tiempo, otro penal ahora al 52 anotado otra vez por Vardy le devolvía la ventaja al Leicester, sin embargo un autogol de Schmeichel al 76 selló el empate y en tiempo de reposición Gareth Bale puso el 2-3 y al 90+6 otra vez Bale selló el 2-4 final.

Con esta derrota el Leicester se estancó en 66 puntos en la quinta posición fuera de Champions, mientras Tottenham escaló al séptimo puesto con 62 unidades en zona de Conference League.

Resultado, Resumen y Goles Manchester City vs Everton

El Manchester City tuvo un cierre de Premier espectacular logrando una aplastante victoria 5-0 sobre el Everton en Etihad Stadium.

Desde el arranque del partido el Manchester City perfiló el triunfo ya que a los 11 minutos Kevin De Buryne ponía el 1-0, 3 minutos después Gabriel Jesús anotaba el 2-0. Para el segundo tiempo, al 53 Phil Foden ponía el 3-0 y el Kun Aguero se despidió de gran manera cuando al 71 y 76 lograba anotar para el 5-0 final.

Así, el Manchester City cerró como campeón con 86 puntos pensando en la Champions, mientras que el Everton quedó fuera de competencias europeas al estancarse en 59 unidades en el décimo puesto.

Resultado, Resumen y Goles Liverpool vs Crystal Palace

El Liverpool cumplió en el cierre de campaña y de último momento logró meterse a la Champions League tras vencer 2-0 al Crystal Palace en Anfield.

El partido arrancó de manera trabada, Liverpool buscaba pero les costaba, hasta que al 36 Sadio Mané ponía el 1-0. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con un Crystal Palace que se mostraba peligroso cuando atacaba, pero al 74 otra vez apareció Mané para liquidar con el 2-0 final.

Con esta victoria el Liverpool arribó a 69 puntos logrando meterse en el tercer lugar y avanzar a la Champions League, mientras Crystal Palace quedó catorceavo con 44 unidades.

[Vídeo] Última Jornada Premier League 2020-2021 Resultados y Goles Leicester vs Tottenham – Manchester City vs Everton y Liverpool vs Crystal Palace