Nottingham Forest vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Premier League 2025-26

El Manchester United visita al Nottingham Forest este sábado 11 de octubre en el City Ground, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos clubes. Los Red Devils, en plena recuperación, buscan acercarse al top 4 de la Premier League, mientras que los Tricky Trees intentan frenar su caída libre y escapar de la zona de descenso.

Forest, urgido de goles y resultados

El estreno de Sean Dyche como técnico del Nottingham Forest ha sido irregular. Su equipo sorprendió en Europa League al vencer 2-0 al Porto, pero en la Premier volvió a mostrar carencias al caer 2-0 frente al Bournemouth.

Los números son alarmantes: el Forest ha perdido seis de sus últimos siete partidos ligueros y no marca desde hace cuatro fechas consecutivas. Si caen nuevamente sin anotar, igualarían una racha negativa que no sufrían desde 2004, cuando aún jugaban en Segunda División.

Las bajas de Ola Aina y Dilane Bakwa, además de las dudas de Chris Wood y Zinchenko, complican aún más el panorama de los locales, que necesitan desesperadamente reencontrarse con el gol.

Manchester United, en su mejor momento de la temporada

Tras semanas de incertidumbre, Rúben Amorim parece haber encontrado la fórmula. El United acumula tres victorias consecutivas (incluyendo un 4-2 al Brighton) y es uno de los tres equipos que ganó todos sus partidos en octubre.

Con Matheus Cunha y Bryan Mbeumo encendidos, los Diablos Rojos se convirtieron en el equipo más goleador del último mes, con 14 tantos en siete jornadas.

Aunque su rendimiento como visitante ha sido irregular, llegan con confianza tras vencer en Anfield y con la posibilidad de escalar hasta el segundo puesto si los resultados acompañan.

Pronóstico Nottingham Forest vs Manchester United

📅 Sábado 11 de octubre de 2025

🏟️ City Ground

⏰ 11:30 a.m. (hora del centro de México)

Pronóstico: Nottingham Forest 1-2 Manchester United

Los locales resistirán con intensidad, pero el momento ofensivo del United debería imponerse para prolongar su racha ganadora. 🔴⚫

