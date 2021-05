Boca Juniors vs The Strongest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Copa Libertadores 2021

Gran partido tendremos este miércoles 26 de mayo continuando con la última jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2021, cuando el Boca Juniors busque aprovechar su condición de local para ganar y firmar su clasificación, sin embargo tendrá que recibir a The Strongest que saldrá decidido a dar la campanada en La Bombonera.

Hora y Canal Boca Juniors vs The Strongest

Sede: Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina

Hora: 9:00 pm de Argentina y 8:00 pm de Bolivia. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Boca Juniors vs The Strongest en VIVO

El cuadro del Boca Juniors ha cumplido en esta fase de grupos de la Libertadores donde está cerca de clasificar al sumar 2 victorias, un empate y par de descalabros en 5 fechas, sin embargo saben que en casa no pueden fallar si no quieren quedar eliminados.

Los Xeneizes, que no tuvieron actividad el fin de semana debido a que la Liga Argentina fue suspendida por el COVID, viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Barcelona de Guayaquil siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Por su parte, The Strongest tuvo una primera vuelta muy mala perdiendo sus 3 partidos, pero han ganado en sus más recientes 2 juegos y saben que un nuevo triunfo les daría la clasificación, aunque visitarán una de las canchas más complicados de América.

Los Tigres vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron a Santos en un duelo en el que Jair Reinoso y Willie los pusieron al frente 2-0 en 23 minutos, al 24 Gonzalo Castillo se fue expulsado, Felipe Jonathan descontó por el Peixe al 64 y al 68 Matheo Zoch también se fue expulsado dejando con 9 a los Tigres que, aun así, aguantaron el triunfo.

Tanto el Boca Juniors como The Strongest saben de la importancia de este partido dado que ambos saldrán a “matar o morir” sabiendo que no hay margen de error en esta última fecha, el ganador avanzara y el perdedor quedará eliminado, el empate podría dejarlos fuera a ambos; en el Grupo C encontramos a los Xeneizes segundos con 7 puntos, mientras que los Tigres son últimos con 6 unidades en esta Copa Libertadores. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Boca Juniors vs The Strongest.

Boca Juniors vs The Strongest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Copa Libertadores 2021