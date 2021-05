Manchester City vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Champions League 2020-2021

Tweet on Twitter

Concluye la actividad europea este sábado 29 de mayo con la gran Final de la Champions League 2020-2021, cuando el Manchester City y Pep Guardiola busquen alzarse con el título y demostrar que son el mejor equipo del mundo, pero tendrán que medirse al Chelsea que llega decidido a ser campeón en la cancha del Estadio do Dragao.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester City llega en un gran momento al ser campeones de la Premier League, además también se proclamaron campeones de la Copa de la Liga Inglesa. Su último partido fue el 23 de mayo aplastando 5-0 a Everton.

Los Citizens se vieron realmente sólidos en las semifinales donde se midieron al PSG logrando ganar 1-2 en París, mientras que en casa volvieron a ganar ahora 2-0 para un global 4-1 destacando a Riyad Mahrez que anotó 3 goles.

Por su parte, el Chelsea cumplió con un buen torneo viniendo de menos a más para meterse entre los cuatro primeros en la Premier League, mucho por la llegada de Thomas Tuchel. En su último partido, sin embargo, cayeron 2-1 ante el Aston Villa el 23 de mayo.

Los Blues también dieron un golpe de autoridad en las semifinales de la Liga de Campeones donde se midieron al Real Madrid igualando 1-1 en España, mientras que en casa, con anotaciones de Timo Werner y Mason Mount, se llevaron el triunfo 2-0 para avanzar con global 3-1.

Tanto el Manchester City como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, no hay partido más importante en la temporada que este, no hay margen de error, al finalizar el choque uno será campeón y el otro se quedará con el siempre amargo sabor del subcampeonato.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 8 de mayo en la Premier League en Etihad Stadium. En aquel choque Raheem Sterling puso al frente a los Citizens, sin embargo los Blues lograron remontar con goles de Hakim Ziyech y Marcos Alonso.

Hora y Canal Manchester City vs Chelsea

El juego entre Manchester City vs Chelsea se estará disputando en punto de las 8:00 pm de Portugal y Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 12:00 pm del Pacífico y a las 3:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 1:00 pm

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 2:00 pm

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 3:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 pm

La transmisión del partido Chelsea vs Manchester City en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de BT Sport en Reino Unido; en México, Argentina y el resto de Latinoamérica será por ESPN y Fox Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Manchester City vs Chelsea en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a conseguir la victoria que les permita alzarse con el título, no hay margen de error. En los pronósticos los Citizens son favoritos por su mayor jerarquía y momento, pero para nada será un duelo fácil, los Blues ya demostraron que pueden ganar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Chelsea.

Manchester City vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Champions League 2020-2021