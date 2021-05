[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles México vs Islandia 2-1 Amistoso Fecha FIFA 29 mayo 2021

México vino de atrás para lograr una buena victoria 2-1 sobre Islandia en un Amistoso este sábado 29 de mayo en los Estados Unidos.

El partido arrancó de manera pareja, México intentaba tomar las riendas, pero al 14 Saevarsson sacó centro que Edson Álvarez desvió al fondo de su propia portería para el 0-1, 3 minutos después Uriel Antuna fallaba el empate, poco a poco el Tricolor adelantaba lineas, Antuna se mostraba peligroso, mientras Diego Lainez tomaba las riendas al ataque, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo México salió con todo, Diego Lainez sacó disparo al 52, 3 minutos después Héctor Moreno falló una muy clara frente el arquero, la presión del Tricolor no bajaba y finalmente al 73 Lainez asistió al Chucky Lozano que no perdonó frente al arco para el empate a uno, apenas 5 minutos después Héctor Herrera mandó un centro preciso que el Chucky remató totalmente solo para poner el 2-1, tras eso Islandia intentó reaccionar, pero ya no hubo más.

Así, México cerró su preparación de cara a su duelo de semifinales de la Liga de Naciones donde se medirá a Costa Rica el jueves. México 2-1 Islandia.

